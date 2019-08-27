Son Dakika Haberleri: Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor
Son Dakika Güncel Haber

Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor

2 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor.

Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor, System.String[]

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Altıok ailesi, 23 yaşındaki kızları Tansu Altıok'tan 4 aydır haber alamıyor.

Yaklaşık 4 ay önce Sarıkaya'nın Karayakup beldesindeki evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tansu Altıok'un ailesi jandarmaya başvurdu.

Aramalara rağmen kızı bulunamayan anne Fadime Altıok (53), AA muhabirine, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Kızını çok özlediğini ifade eden Altıok, "Kızımdan 4 aydır haber alamıyorum, sürekli arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kızım neredeysen bizi ara, seni çok özledik." dedi.

Baba Emrullah Altıok da "Kızıma ulaşamıyoruz. Hayatından endişe ediyorum. Öldü mü, sağ mı bilmiyorum. Kapımız kızımıza açık, evine dönüp gelsin." diye konuştu.

kızım dizisi, Karayakup, Sarıkaya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü
Son dakika: Akbank konut kredisi faiz oranını yüzde 1,35'e çekti Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altıok ailesi kızlarından 4 aydır haber alamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]