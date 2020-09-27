Altıparmak'a anı duvarı - Son Dakika

Altıparmak'a anı duvarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Yüzen Taşlar' heykelinin de bulunduğu Altıparmak'taki alanı, 'İlklerin Şehri Bursa' temalı anı duvarı ve dikey bahçeler oluşturularak modern bir görünüme kavuşturdu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Yüzen Taşlar' heykelinin de bulunduğu Altıparmak'taki alanı, 'İlklerin Şehri Bursa' temalı anı duvarı ve dikey bahçeler oluşturularak modern bir görünüme kavuşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent mimarisine kazandırılan 'Yüzen taşlar' heykelinin de içinde bulunduğu Altıparmak'taki meydan, yapılan son düzenlemelerle daha modern ve kullanılır hale getirildi. Yenileme projesi kapsamında yapılan 'İlklerin Şehri Bursa' temalı anı duvarı, şehrin merkezindeki meydana ayrı bir anlam kazandırdı. 30 metre uzunluğunda ve 3.25 metre yüksekliğinde tasarlanan duvar, bazalt taş içinden tarihe açılan renkli bir pencere görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bursa'nın ilklerinin parlak, akrilik zemine basılan resimlerle betimlendiği anı duvarı, tüm zamanlara açılan değerli bir anıt niteliği taşıyor. Bursa'nın tarihi gelişimini, öncülüklerini, değerlerini yansıtan resimlerin açıklamaları, üstlerinde yer alan QR kodlar aracılığıyla akıllı telefonlarda rahatlıkla okunabiliyor ve pek çok ek bilgiye ulaşılabiliyor. Çevre düzenlemesinin de yapıldığı meydan, dikey bahçeleri ve ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Yapılan düzenlemeleri AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bursa'da birçok insanın hatırasını barındıran nice meydanlar bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, bu meydanlardan birisinin de Bursa'nın ilk apartman hayatının başladığı, önemli marka ve mağazalara ev sahipliği yapmış Altıparmak'ta oluşturulduğunu belirtti. Eski stadyum alanı olan Millet Bahçesi ile Altıparmak'ın tekrar değer ve anlam kazanmaya başladığını dile getiren Başkan Aktaş, "Altıparmak Meydanı'nda önceki dönem belediye başkanımız tarafından yaptırılan 'Yüzen Taşlar' heykelimiz bulunuyor. Alanın revize edilmesi gerekiyordu. Bu manada bazı çalışmalar yaptık. Proje kapsamında 'İlklerin Şehri Bursa' temalı ana duvarımız hayata geçirildi. Bursa birçok ilke ev sahipliği yapıyor. Duvar da tüm zamanlara açılan değerli bir anıt niteliği taşıyor. Yüzen taşlarımız ve çevresi, zemin, gelişi güzel duran bankamatikler revize edildi. Dikey bahçeler oluşturuldu. Gece aydınlatması ve gündüz görseliyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Bursa'nın her bir köşesinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, Osmangazi Kent Meydanı'nın karşısındaki alanda yıkımın bittiğini ve yakın zamanda cephe sağlıklaştırma işlemlerinin başlayacağını dile getirdi. Başkan Aktaş, "Hanlar Bölgesi etrafındaki yıkımlar ve düzenlemeler, Çelik Palas'ın arkasındaki Çekirge Teras Projesi kapsamında kötü binaların ortadan kaldırılması, spor salonu ve benzerlerinin de ortadan kaldırılması çalışmaları sürüyor. Bunlar, Bursa'nın her bir köşesinin yeşille ve tarihle bezenmesi adına yapılan hamlelerdir. 'Payitaht Bursa'da tarih ve yeşil tekrar gün yüzüne çıkıyor' sloganının altını doldurmak adına bu hamleleri yapıyoruz. Çalışmalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Duvar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıparmak'a anı duvarı - Son Dakika

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