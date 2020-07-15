Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı - Son Dakika

Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı

TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu (48), arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağları'nda buzul tırmanışı yaptı.

TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu (48), arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağları'nda buzul tırmanışı yaptı.

Kentte pastane işleten ve aynı zamanda amatör dağcılıkla ilgilenen Ömer Aydınoğlu ile arkadaşı Ercan Kesicioğlu, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor kesimi Altıparmak Dağları'na gitti. Yasaklar süresince yaşadıkları stresi atmak için yola çıkan iki arkadaş, 3 bin 472 metre rakımlı dağa tırmandı. 30 yıldır amatör dağcılık yapan Aydınoğlu ve arkadaşı, 4 günlük tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Pandemi sürecinde stresli günler yaşadıklarını belirten Ömer Aydınoğlu, "Kısıtlamalar ve yaşanan süreç nedeniyle strese girdik. Biz de yasaklar bitiği anda dağcı arkadaşım Ercan Kesicioğlu ile birlikte Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışına gittik. Orada 3 gece kamp yaptık. 4'üncü gün zirve yaptık. 5'inci gün ise Çamlıhemşin'e indik. Tamamen kendimizi virüsten arındırarak, kendimizi deşarj ederek Tokat'a geldik. Tırmanışın faydasını gördük. Hem beyinsel olarak deşarj oluyorsun hem vücuttaki toksinleri atıyorsun. Bu yıl bölgede o kadar kar beklemiyordum. Bu doğa için de güzel bir şey, daha önceki yıllarda çıplak dağlarla karşılaşırdık. Bu sene zirvede çok kar vardı. Bu da kar yağışının fazla olmasından dolayı sanırım" dedi.

'UÇAK KORKUSUNDAN EVEREST'E GİDEMİYORUM'

Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen Aydınoğlu, "Belki ben Everest'e de giderdim. Fakat Everest'e gitmem problemli olur. Uçağa binemiyorum. Uçaktan korkuyorum. Ama Türkiye'nin 3 bin 937 rakamlı Kaçkar Dağları'na kuzey, güney, batı yamacından her sene tırmanış yapıyorum. Ayaklarım yere bastığı sürece korkmuyorum" diye konuştu.


Kaçkar Dağları, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:19 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 07:41 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 02:11 ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:48 Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
08:19
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
07:41
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
02:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 08:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]