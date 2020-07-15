Altıparmak Dağları'na buzul tırmanışı yaptı - Son Dakika

TOKAT'ta yaşayan amatör dağcı Ömer Aydınoğlu (48), arkadaşıyla beraber 3 bin 472 metre rakımlı Altıparmak Dağları'nda buzul tırmanışı yaptı.
Kentte pastane işleten ve aynı zamanda amatör dağcılıkla ilgilenen Ömer Aydınoğlu ile arkadaşı Ercan Kesicioğlu, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor kesimi Altıparmak Dağları'na gitti. Yasaklar süresince yaşadıkları stresi atmak için yola çıkan iki arkadaş, 3 bin 472 metre rakımlı dağa tırmandı. 30 yıldır amatör dağcılık yapan Aydınoğlu ve arkadaşı, 4 günlük tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.
Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen Aydınoğlu, "Belki ben Everest'e de giderdim. Fakat Everest'e gitmem problemli olur. Uçağa binemiyorum. Uçaktan korkuyorum. Ama Türkiye'nin 3 bin 937 rakamlı Kaçkar Dağları'na kuzey, güney, batı yamacından her sene tırmanış yapıyorum. Ayaklarım yere bastığı sürece korkmuyorum" diye konuştu.