Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Puan avantajımızı daha da yükseltip, bir an önce bu hesapların içinden çıkıp, şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz" dedi.



Lider Hatayspor, ligin 25. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra top kapma çalışması devam ederken ve çift kale ile tamamlandı.



Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hedeflerinin galip gelip bir an önce şampiyon olmak olduğunu belirterek, "İlk iki haftayı geçtik, çok şükür 6 puan alarak. Hem moral motivasyonumuzu yükselttik, hem de ligin kaderini belirleyecek maçlarımız var. O maçlar öncesinde büyük bir moral motivasyonunuz oldu. Şimdi cumartesi günü çok önemli bir Adana Demirspor maçı oynayacağız ama bu olayı çok fazla büyütmemek gerekiyor. Nihayetinde normal maçlardan farkı olmayan, rakibimize karşı oynayacağız. 3 puanlık bir maç. Amacımız her yerde olduğu gibi, bizim içeride dışarıda bir tek hedefimiz vardır, galip gelip bir an önce şampiyon olmak. Onun için Adana Demirspor maçı bunlardan biri. Rakibimizin gücünü, kalitesini, şu andaki konumunu, ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Ama bizim bir hedefimiz var. O da şampiyon olmak. Onun için içeride, dışarıda kazanmaya oynuyoruz. Biz lideriz, lider gibi oynayacağız. Oradan alacağımız 3 puan ile rakiplerimiz ile olan puan farkını açacağız. Ligin boyu kısalıyor, Adana Demirspor maçından sonra oynayacağımız 9 tane karşılaşmamız kalıyor, yakaladığımız puan avantajımız var, bu avantajı daha da yükseltip bir an önce bu hesapların içinden çıkıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. O anlamda çok önemli bir maç" diye konuştu.



Sakat oyuncularla ilgili açıklama



Takım cezalı futbolcunun olmadığını belirten Altıparmak, Hamza ve Diop'un sakatlıklarının devam ettiğini, Hamza'nın antrenmanlara başladığını ancak Diop'un 2-3 hafta sonra başlayabileceğini söyledi.



Mehmet Altıparmak, Hatayspor taraftarlarının Cumartesi günü Adana Stadı'na beklediğini belirterek, "Taraftarsız ne futbol olur ne takım olur. Bizim gerçekten muhteşem bir taraftarımız var. Hataysporluyum diyen Hatay'ı seven herkesi cumartesi günü Adana Stadı'na bekliyoruz. Herkes işini gücünü bıraksın gelsin" ifadelerine yer verdi.



Akın Alkan: "Bizim hedefimiz her zaman galibiyet"



Hatayspor futbolcularından kaleci Akın Alkan ise Adana Demirspor deplasmanından puan veya puanlarla döneceklerini belirterek, "Takımımızda çok güzel bir hava var, iki haftadır galip geliyoruz. Tabii skorlar 1-0 sürekli ama gol yemeden galip gelince çok mutlu oluyoruz. Pozitif bir havamız var. Her şey çok iyi gidiyor. Bu hafta da Adana deplasmanına gidiyoruz. Her maça çıktığımız gibi Adana maçına da çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Oradan puan veya puanlarla döneceğiz. İnşallah iyi bir maç olacak, bizim hedefimiz her zaman mutlak galibiyet. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız Adana'da. Sezon başından beri biz zaten şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Onun için takımımız kuruldu. Sadece 10 haftamız kaldı. 10 tane final maçı oynayacağız. Şehrin, taraftarın kenetlenmesi lazım, çünkü çok az bir süremiz kaldı. Şampiyon olmak için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, bunu bilsinler, onlar da elinden gelen her şeyi yapsınlar" ifadelerine yer verdi. - HATAY