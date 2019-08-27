Altmaier: avrupa ve abd zor bir süreçten geçecek
1 saat önce
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Avrupa ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin zorlayıcı bir süreç olacağını olacağını söyledi.
Almanya Ekonomi Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
Bakanı Peter Altmaier Avrupa
ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin zorlayıcı bir süreç olacağını olacağını söyledi.
Deutschlandfunk radyo istasyonuna bir açıklama yapan Altmeier, "Önümüzdeki müzakereler zorlu geçecek. Haziran ayındaki ABD ziyaretimde edindiğim izlenim, ABD yönetiminin anlayışı çatışmaya devam etmektense bir çözüm bulma yönünde" dedi.
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