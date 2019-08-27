Son Dakika Haberleri: Altmaier: avrupa ve abd zor bir süreçten geçecek
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Altmaier: avrupa ve abd zor bir süreçten geçecek

1 saat önce

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Avrupa ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin zorlayıcı bir süreç olacağını olacağını söyledi.

Altmaier: avrupa ve abd zor bir süreçten geçecek, System.String[]
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Avrupa ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin zorlayıcı bir süreç olacağını olacağını söyledi.
Deutschlandfunk radyo istasyonuna bir açıklama yapan Altmeier, "Önümüzdeki müzakereler zorlu geçecek. Haziran ayındaki ABD ziyaretimde edindiğim izlenim, ABD yönetiminin anlayışı çatışmaya devam etmektense bir çözüm bulma yönünde" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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