Altmeier: AB - ABD Ticaret Görüşmelerinin En Zor Aşamasındayız
20 dakika önce
– Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, ABD'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) otomobil ithalatının, ülkenin "ulusal güvenliğine bir tehdit" oluşturduğu yolundaki söyleminin "sürdürülebilir bir bahane olmadığı" uyarısı yaptı.
– Almanya Ekonomi
ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, ABD
'nin, Avrupa Birliği
'nden (AB) otomobil ithalatının, ülkenin "ulusal güvenliğine bir tehdit" oluşturduğu yolundaki söyleminin "sürdürülebilir bir bahane olmadığı" uyarısı yaptı.
Altmeier, Brüksel
ve Washintgon arasındaki ticaret görüşmelerinin en zor aşamasına gelindiğini vurguladı.
Mevcut gümrük vergilerinin zamanla bu hale geldiğini ve kimi zaman AB'nin kimi zaman ABD'nin yararına uygulamalar olduğuna işaret eden Altmeier, esas hedefin bu gümrük vergini tamamen düşürmek olması gerektiğine dikkat çekti.
Altmeier, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
ve ABD Başkanı Donald Trump
'ın ticaret görüşmeleri tamamlanana kadar yeni gümrük vergileri getirmeme konusunda anlaştıklarını hatırlattı ve görüşmeler sonunda Trump'ın danışmanlarına kulak vereceğini düşündüğünü söyledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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