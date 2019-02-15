Son Dakika Haberleri: Altmeier: Airbus'ın Bin Alman İşçi İçin Sendikalarla Görüşmesini Bekliyorum

Altmeier: Airbus'ın Bin Alman İşçi İçin Sendikalarla Görüşmesini Bekliyorum

1 saat önce

AIRBUS CEOsu Tom Enders, en büyük A380 müşterileri olan Emirates'in daha küçük uçaklar sipariş etmeye başlamasıyla üretim hattının işlevsiz kalacağını belirtti ve "Hayal peşinde koşamayacağımız için, mantıklı olan tek kararı alarak üretimi durduracağız" açıklamasını yaptı.

Altmeier: Airbus'ın Bin Alman İşçi İçin Sendikalarla Görüşmesini Bekliyorum, System.String[]
AIRBUS CEOsu Tom Enders, en büyük A380 müşterileri olan Emirates'in daha küçük uçaklar sipariş etmeye başlamasıyla üretim hattının işlevsiz kalacağını belirtti ve "Hayal peşinde koşamayacağımız için, mantıklı olan tek kararı alarak üretimi durduracağız" açıklamasını yaptı. Üretimin durmasından yaklaşık bin Alman işçi olumsuz etkilenecek. Kararın sürpriz olmadığını açıklayan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, Airbus'tan bin Alman işçinin durumuna kabul edilebilir bir çözüm bulmak için işçi sendikalarıyla görüşmesini beklediğini söyledi.

BORCU HALA ÖDEMEDİ

Altmeier ayrıca, Airbus'ın Almanya hükümetinden A380 modelinin üretimi için aldığı 1.1 milyar Euro'luk borcun ödemelerinin tamamlanmadığını da hatırlattı.

Airbus ise gelecek haftalarda, karardan etkilenecek işçiler için sendikalarla görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Airbus, 14 uçaklık Emirates siparişi ile birlikte 2021 yılına kadar 17 adet A380 daha üretecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:25 

Ekonomi, Almanya, İşçi, Güncel
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