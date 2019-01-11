Alto'dan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav Çağrısı

İlçedeki sanayi kuruluşlarının en çok ihtiyacı olan mesleklerden olan Çelik Kaynakçı Seviye 3 ve Makine Bakımcı Seviye 3 ve 4 alanlarında mesleki yeterlilik belgesi sınavları Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Genel katılıma açık olacak olan mesleki yeterlilik sınavlarına katılabilmek için herhangi bir firmada çalışma zorunluluğu bulunmuyor. Sınavlara katılmak isteyen kişilerin ya da ilgili mesleklerde belgesiz çalışanı olan firmaların 17 Ocak Perşembe gününe kadar Aliağa Ticaret Odası'na başvuru yapmaları gerekiyor.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara yönelik belge alma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları devam edecek

Oda olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraklerinden olan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. işbirliğiyle üyelerimize ve vatandaşlarımıza yerelden hizmet verdiklerini belirten Başkan Ertürk, "Sınavları yalnızca Oda üyelerine değil bölgede faaliyet gösteren tüm şahıs ve firmaların çalışanlarına yönelik gerçekleştiriyoruz. Eğitimin ve eğitilmiş kalifiye personelin önemini her zaman ön planda tutan bir Oda olarak önümüzdeki dönemlerde de belge alma zorunluluğu bulunan meslek alanlarına yönelik sınav ve belgelendirme işlemlerine devam edeceğiz" dedi.

Belgesiz işçi çalıştırana 627 lira idari para cezası

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki yeterlilik belgelendirmesi zorunlu tutulan mesleklerde yapılan düzenleme ile belgesiz çalışmanın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Ertürk, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştığı Bakanlıkça tespit edilen işyerlerine her bir çalışan için 627 TL idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Belge alımına ve belgeli işçi çalıştıran teşvik

ALTO Başkanı Ömer Ertürk, Meslek Yeterlilik Belgesi alımında devletin hem çalışana hem de işverene önemli teşvikler verdiğini, bu belgeye sahip çalışanları istihdam eden işverenlere 12 ay boyunca SGK prim desteği, mesleki yeterlilik belgesi olan kişinin istihdam edilmesi durumunda ise işverenlere 54 ay boyunca SGK prim desteği sağlandığını, ayrıca 31.12.2019 yılına kadar sınavlara girip başarılı olan adayların sınav ücretlerinin işsizlik sigorta fonundan karşılanacağını vurguladı.