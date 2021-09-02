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ALTSO Başkanı Şahin: "Apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engel kaldırılmalı" - Son Dakika

ALTSO Başkanı Şahin: "Apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engel kaldırılmalı"

02.09.2021 16:14
ALTSO Başkanı Şahin:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 15 bini aşkın öğrenci kapasitesinin olduğu Alanya'da yeterli yurt olmaması nedeniyle öğrencilerin tercihinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, "Alanya devlet ve vakıf olmak üzere iki üniversitenin olduğu tek ilçe.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 15 bini aşkın öğrenci kapasitesinin olduğu Alanya'da yeterli yurt olmaması nedeniyle öğrencilerin tercihinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, "Alanya devlet ve vakıf olmak üzere iki üniversitenin olduğu tek ilçe. Yükseköğrenimin yaygınlaşması ve sağlam temellere oturabilmesi için verdiğimiz mücadelenin Alanyamızın sosyoekonomik yapısına katkıları hepimizin malumu. Bu süreci daha ileri taşımak için acilen devletimize ve yerel idarelere önemli görevler düşüyor" dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, başta yüksek kira bedellerine dikkat çekerek, devletin aldığı gelir vergisi ile yerel idarelerin aldığı emlak ve çöp vergileri konusunda mülk sahiplerine bazı istisnaların sağlanması ve bu istisnaların öğrenci kiralarına direkt olarak yansıtılması başta olmak üzere, Alanya'daki çok sayıda apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte Alanya'da yurt ihtiyacı konusunda ciddi problemlerimizin olduğunu üzülerek gördüklerini söyleyen Şahin, çok sayıda apart otel ve konaklama tesislerinin varlığına rağmen yasal mevzuatın önümüze koyduğu engellerin maalesef bu kadar avantajlı bir turizm merkezinde barınma sorununu ortaya çıkardığını kaydetti. Tercihlerin yapıldığı yeni kayıt döneminin başladığı bugünlerde üniversiteye bağlı yurtların kapasitesinin yetersiz olmasının tercihlerde Alanya'ya yer verilmesinin önünde engel teşkil ettiğini ifade eden Şahin, çok sayıda konaklama tesisine sahip Alanya'da bu sorunun giderilmesi için mevzuattaki bazı engellerin ivedilikle ortadan kaldırılması için çözüm önerilerini ilgili makamlara ilettiklerini paylaştı. - ANTALYA

ALTSO Başkanı Şahin: Apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engel kaldırılmalı

Mehmet Şahin, Ticaret, Alanya, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ALTSO Başkanı Şahin: 'Apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engel kaldırılmalı' - Son Dakika Ekonomi


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