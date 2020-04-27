ALTSO Başkanı Şahin'den Nefes Kredisi açıklaması - Son Dakika
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ALTSO Başkanı Şahin'den Nefes Kredisi açıklaması

6 saat önce

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Covid 19 Salgının başlamasıyla birlikte TOBB ve ilgili bakanlıklara sundukları taleplerden birine daha olumlu yanıt geldiğini açıkladı.

ALTSO Başkanı Şahin'den Nefes Kredisi açıklaması, System.String[]

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Covid 19 Salgının başlamasıyla birlikte TOBB ve ilgili bakanlıklara sundukları taleplerden birine daha olumlu yanıt geldiğini açıkladı. Şahin, Üst Limiti 50 Bin TL olan TOBB Nefes Kredisinin açıldığını müjdeleyerek, " Bir talebimizin daha karşılık bulması bizleri mutlu etti. Gelişmelerin takipçisiyiz" dedi.


Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte üyelerden gelen talepleri hergün raporlayarak TOBB, ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumlara ilettiklerini belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Şahin, TOBB Nefes Kredisi'nden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kredi'de üst limit 50 bin TL'yi bulacak


Kredinin ayrıntıları hakkında bilgiler aktaran Başkan Şahin, "TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz ve faizsiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi'de üst limit 50 bin TL'yi bulacak " dedi.


"Takibini yapmaya devam ediyoruz"


Başkan Şahin, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgının ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında var gücümüzle çalışarak, gelişmeleri yakından takip ederek raporlamalar yapıyoruz. Üyelerimizden gelen talepleri alıp başta TOBB ve İlgili Bakanlıklar olmak üzere ilgili tüm kuruluşlara iletiyoruz. Eksikler var ve bunun da takibini yapmaya devam ediyoruz. Ancak devletimizin kademeli olarak gerekli tedbirleri aldığını görüyoruz ve bunu da memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Mehmet Şahin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:28 Kaynak: İHA

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