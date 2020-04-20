ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetim kurulu üyeleri, esnafın taleplerini içeren dosyayı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e sunarak, destek istedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetimi korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafın sorun ve taleplerini iletmek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı'nı ziyaret etti. Ziyarette iş yerleri kapalı olan esnaflara geri ödemesiz asgari ücret kadar nakit desteği bir yıl ötelemeli, beş yıl vadeli 50 bin TL faizsiz kredi verilmesi, elektrik, su gibi faturaların 3 ay ertelenmesi gibi talepleri dosya halinde Şahin'e sunuldu.



"Üyelerimizin taleplerini içeren bir dosya hazırladık"



Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir yaptığı açıklamada ne zaman talepleri olsa ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in desteğini aldıklarına belirterek, "Başkanımız Mehmet Şahin sağ olsun ne zaman bir talepte bulunsak yardımcı oldu. Kendileri de süreci yakından takip ediyor. Biz de kendi oda üyelerimizin taleplerini içeren bir dosya hazırladık ve Başkanımız Şahin'e sunduk. Başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalarda Başkanımızın desteğini alacağız" dedi.



"Çözüm için çalışıyoruz"



Başkan Demir'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, ortak paydalarının her zaman Alanya olduğunu söyledi. Oda başkanlarıyla her zaman birlik beraberlik içerisinde, koordineli bir biçimde çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Geçtiğimiz günlerde oda başkanlarımızla toplantı yapıp, ortak açıklama yapmıştık. Bunun akabinde de ilgili bakanlıklar ve TOBB'a ortak sıkıntılarımızı iletmiştik. Bazı taleplerimiz olumlu karşılanmıştı. Ancak devam eden sıkıntılarımızı da sürekli takip ediyor ve çözümü için çalışıyoruz" diye konuştu.



"Özel bankalarda ciddi sıkıntı var"



Şahin özel bankalara da vurgu yaparak şunları söyledi: "Taleplerimizin bir kısmı çözüme ulaştı ama bir takım sıkıntılar ise devam ediyor. Bazı devlet bankalarında sıkıntılar var, onları tespit ettik. Müdürleriyle görüşüyoruz. Ancak özel bankalarda ise çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle ve özellikle tekrar söylüyorum bankalar iyi gün dostu olmamalılar. Esnaf odamızla tekrar karar aldık bunu biz yazılı rapor halinde tekrar ilgili bakanlıklara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu bildireceğiz. Gerekirse Alanya'mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek isteyip direkt Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu zor zamanlarda dükkan sahibinden kiracıya, iş verenden çalışana hepimiz fedakarlık yapalım. Gücü olan olmayana destek versin. Herkesten bu özveriyi bekliyoruz." - ANTALYA