Son Dakika Haberleri: Altso'dan Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret

Altso'dan Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret

1 saat önce

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, beraberindeki heyetle Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret etti.

Altso'dan Aytemiz Alanyaspor'a Ziyaret, System.String[]
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, beraberindeki heyetle Aytemiz Alanyaspor kulübünü ziyaret etti.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mehmet Başkanım zaten kulübe yabancı birisi değil. Yıllarca hem yöneticilik yaptı hem de her zaman Alanyaspor'un yanında oldular. Onların zaten evi burası. Dünkü güzel maçın ardından biz de onları güzel bir şekilde ağırladık. Hem sohbet hem muhabbet hem Alanyaspor'umuzun geleceği açısından değerlendirmelerde bulunduk. Başkanımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise Trabzonspor'u mağlup eden Alanyaspor'u tebrik etti.

Alanyaspor'un kentin her zaman gururu olduğunu ifade eden Şahin, "Kayyum atama aşamasına gelmiş bir takımın başına gelerek Süper Lig'e kadar çıkaran Çavuşoğlu, cesaretle elini taşın altına koydu. Bizlerin, kamuoyunun ve Alanya'nın desteğini arkasına alarak başta Sayın Bakanımızın katkısı olmak üzere, Alanyaspor'u en üst lige taşıdı." diye konuştu.

Bir gazetecinin Alanyaspor'un sahte formasının yaptırılıp dağıtıldığı iddiası konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine Şahin, öyle bir demeç verildiyse bu demeci veren kişiden özür beklediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Spor
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