ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek, System.String[]

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ermenistan'ın topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlarda Azerbaycan'a gönül desteği göndermek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) hizmet binasına Azerbaycan bayrağı asıldı. Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağının yanında dalgalanmaya başladı.

Esnaf ve vatandaşlara Azerbaycan bayrağı dağıtılacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Sahin, Azerbaycan'a destek amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtacak. Şahin, pazartesi gününden itibaren hazırladıkları 1000'er adet Azerbaycan ve Türk bayrağı iş yerlerinin vitrinlerine asılmak üzere dağıtacaklarını açıkladı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Amaçlarının dükkanların vitrinlerinde iki kardeş ülkenin bayraklarının yan yana yer alması ve bu sayede tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu aktaran Başkan Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Azerbaycan'a yönelik Ermenistan tarafından başlatılan alçakça saldırıları kınıyoruz. "Tek Millet İki Devlet" ilkesi ile kardeşlik bağları kurduğumuz Azerbaycan'a destek vermek için bayrak kampanyası başlattık. Pazartesi gününden itibaren bastırdığımız 1000'er adet iki kardeş ülke bayrakları ile vitrinleri süsleyeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur. İki kardeş ülke arasında bu dayanışma olduğu sürece Ermenistan'ın Türk toprakları üzerinde planladığı kirli oyunları hayata geçirme şansı olmadığını düşünüyorum." - ANTALYA

ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek
ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Azerbaycan, Ticaret, Alanya, Asker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ALTSO'dan Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

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