Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması

Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan "Sen Gidince" ile bu kışa damgasını vurmaya hazırlanan Akınsel, çalışmanın özel ve kıymetli ilişkilerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıktığını dile getiriyor.

15 Mart tarihinde ilk olarak "Apple Music" üzerinden dinleyeceğiyle buluşacak olan şarkının klibi ise Mart ayının üçüncü haftasında müzikseverlerle buluşacak.