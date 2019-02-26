Son Dakika Haberleri: Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması

Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması

1 saat önce

Hit Entertainment Group etiketiyle dijital ortamlarda satışa sunulacak olan yeni single çalışması ''Sen Gidince'' ile Altuğ Akınsel, kış aylarının sonuna yaklaştığımız bu günlerde içinizi ısıtacak.

Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması, System.String[]

Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan "Sen Gidince" ile bu kışa damgasını vurmaya hazırlanan Akınsel, çalışmanın özel ve kıymetli ilişkilerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıktığını dile getiriyor.

15 Mart tarihinde ilk olarak "Apple Music" üzerinden dinleyeceğiyle buluşacak olan şarkının klibi ise Mart ayının üçüncü haftasında müzikseverlerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:11 Kaynak: Bültenler

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:50:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]