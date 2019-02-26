Altuğ Akınsel'in Yeni Single Çalışması
1 saat önce
Hit Entertainment Group etiketiyle dijital ortamlarda satışa sunulacak olan yeni single çalışması ''Sen Gidince'' ile Altuğ Akınsel, kış aylarının sonuna yaklaştığımız bu günlerde içinizi ısıtacak.
Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan "Sen Gidince" ile bu kışa damgasını vurmaya hazırlanan Akınsel, çalışmanın özel ve kıymetli ilişkilerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıktığını dile getiriyor.
15 Mart tarihinde ilk olarak "Apple Music" üzerinden dinleyeceğiyle buluşacak olan şarkının klibi ise Mart ayının üçüncü haftasında müzikseverlerle buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:11 Kaynak: Bültenler
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