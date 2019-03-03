Altuğ Çelikbilek'ten Dördüncü Şampiyonluk
1 saat önce
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna Tunus'taki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında ulaştı.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna Tunus
'taki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında ulaştı. Türkiye
Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı.
Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı.
Dünya sıralamasının 472. basamağında yer alan milli tenişçi, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:09 Kaynak: AA
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