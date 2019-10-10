Son Dakika Haberleri: Altuğ'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Altuğ'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Altuğ'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Altuğ'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, SATSO olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerini söyledi.

Harekatın önemli olduğunu aktaran Altuğ, ülkenin varlığını ve huzurunu bozan en büyük sorunlardan olan terör konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı bir şekilde güvenli bölge oluşturmak için şanlı bir harekat başlattığını kaydetti.

Harekatı SATSO olarak desteklediklerini yineleyen Altuğ, "Askerlerimizin kayıp vermeden, zafer haberleriyle dönmelerini bütün kalbimizle diliyorum. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek anlayışıyla bu yolda dünyada eşsiz bir millet olduğunu gösterdi, bundan sonra da göstermeye devam edecektir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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