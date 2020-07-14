Altuğ'dan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Sakarya firmalarına tebrik - Son Dakika

Altuğ'dan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Sakarya firmalarına tebrik

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre listede yer alan Sakarya firmalarını tebrik etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre listede yer alan Sakarya firmalarını tebrik etti.

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Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, 1993 yılından bu yana İSO tarafından düzenli olarak her yıl Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun açıklandığı listede 2019 yılı verilerine göre Sakarya'dan 35 firma yer aldığını belirtti.

Bu önemli listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik ve teşekkür eden Altuğ, "Listeye giren Sakarya firmaları arasında şubesi Sakarya'da olup odamıza kayıtlı 26 firmamız, merkezi Sakarya'da olup odamıza kayıtlı 7 firmamız ve Akyazı TSO üyesi olan 2 firmamız mevcuttur. Bir önceki yıl ilk 500 sanayi kuruluşu listesine 36 firmamız girmişti." ifadesini kullandı.

Üretimi artırmanın sadece ekonomik değil ülke geleceğine birçok katkı sunacağının farkında olduklarını belirten Altuğ, açıklamasında şunları kaydetti:

"SATSO camiası olarak bu listeye giren sanayicilerimiz başta olmak üzere kendilerini üretmeye adamış, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Sakaryalı firmaların da her yıl yer aldığı ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına göre; Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16,4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450'ler bandını aştı ve 2019 yılında 463'e çıktı. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu."

Sakarya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altuğ'dan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasına giren Sakarya firmalarına tebrik - Son Dakika Ekonomi
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