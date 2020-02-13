Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması: 27 kişi hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması: 27 kişi hakkında gözaltı kararı (2) - Son Dakika

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması: 27 kişi hakkında gözaltı kararı (2)

21 dakika önce

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması: 27 kişi hakkında gözaltı kararı (2), System.String[]

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında 9 polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:33 Kaynak: DHA
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