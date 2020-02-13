ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1) - Son Dakika

ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

6 saat önce

Haber: ALi ABLAY / İSTANBUL DHA Rize Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1), System.String[]

Haber: ALi ABLAY/ İSTANBUL DHA

Rize Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet  Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde 7 ilde(İstanbul, Adana, Bursa, Rize Samsun, Trabzon ve Nevşehir) eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında   şüphelilerin arasında 9 aktif polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu ve gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.

Görüntü dökümü:

----------

-Olay günü zanlının yakalandığı anların görüntüsü

-Detaylar


Altuğ Verdi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı İBB'den 235 milyonluk antrikotlu yemek bütçesi Kayan araçları maç gibi anlatan Artvinli

Son Dakika Haberleri
12:57 Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi
12:11 Bursa'da nostalji rüzgarı
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 13:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]