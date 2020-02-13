Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı (1) - Son Dakika

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı (1)

6 saat önce

RİZE Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı (1), System.String[]
RİZE Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet  Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde 7 ilde(İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir) eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında   şüphelilerin arasında 9 aktif polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu ve gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.


- İstanbul
Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:45 Kaynak: DHA
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