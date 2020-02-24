ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASI: POLİS MEMURU SARICAOĞLU FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI - Son Dakika

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ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASI: POLİS MEMURU SARICAOĞLU FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI
7 saat önce
RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri
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