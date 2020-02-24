Altuğ Verdi soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Altuğ Verdi soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla ilk dalga operasyonda yakalanan şüphelilerden 12'sinin adliyeye sevk edildi.

Altuğ Verdi soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla ilk dalga operasyonda yakalanan şüphelilerden 12'sinin adliyeye sevk edildi.

İlk dalga operasyonunda gözaltında bulunan şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta, 2'si 21 Şubat Cuma günü, 2 de Pazar günü olmak üzere 6 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 12'si, sağlık kontrollerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin geri kalan dördünün ise bir hafta içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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