Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1) - Son Dakika

Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1)

6 saat önce

Ali ABLAY / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1), System.String[]

Ali ABLAY/ RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Altuğ Verdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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