Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ali ABLAY-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ali ABLAY-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK  / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce bir polis memuru tarafından makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubatta yapılan operasyonda 20 FETÖ üyesi gözaltına alınmış, 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında 20 Şubat günü yapılan ikinci operasyonla 6 şüpheli daha gözaltına alınmış ve gözaltı sayısı 26'ya yükselmişti.İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuş ve ardından serbest kalmıştı. Dün 2 kişinin daha itirafçı olduğu ve serbest kaldığı öğrenildi. Toplamda 6 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalırken, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 4 şüphelinin de başka illerde yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.


Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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