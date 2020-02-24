Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) (sağlık kontrolü)

ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) (sağlık kontrolü)

Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
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