Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Altuğ verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) (sağlık kontrolü)
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) (sağlık kontrolü)
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