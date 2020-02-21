Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı sayısı 4'e yükseldi

7 saat önce

RİZE İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı sayısı 4'e yükseldi, System.String[]
RİZE İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen şüphelilere 13 Şubat'ta yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, ardından 2 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakılmıştı. 18 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, dün düzenlenen ikinci operasyonda ise 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltında olan 24 şüpheliden 2'si daha etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan kişi sayısı 4'e yükselirken, 22 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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