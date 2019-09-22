Son Dakika Haberleri: Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine...
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Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine...

54 dakika önce

Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz."

Altun:

Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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