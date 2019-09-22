Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine...
54 dakika önce
Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz."
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:10 Kaynak: AA
Altun: "(ABD kamuoyuna) Bu şer örgüt, ABD vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz."
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