Son Dakika Haberleri: Altun: "Abd, Suriye'deki Güçlerinin Çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile Eş Güdüm İçerisinde...

Altun: "Abd, Suriye'deki Güçlerinin Çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile Eş Güdüm İçerisinde...

44 dakika önce

Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır.

Altun:
Altun: " ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA

TSK, Suriye, Güncel
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