Altun: "Abd, Suriye'deki Güçlerinin Çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile Eş Güdüm İçerisinde...
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Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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