Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Konya Genel Sekreteri Aziz Hakan Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde bölgeyi terörist unsurlardan temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyledi.



TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Konya Genel Sekreteri Aziz Hakan Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için bir destek mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, güney sınırda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatına başladığını dile getiren Altun, "Ülkemizin sınır güvenliğini emniyete almak için çok önemli stratejik bir nokta olan Suriye sınırımızdaki terör yapılanmasının temizlenmesi gerekmektedir. Devletimiz uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü de koruyarak harekat başlatmıştır. Meşru olarak başlatılan ve devam eden bu harekatta Türkiye, terör örgütlerine gereken cevabı ve dersi vermektedir" şeklinde konuştu.



"Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun"



Terörle mücadelenin, tüm ülkelerin, tüm insanlığın ortak amacı olması gerektiğini vurgulayan Altun, "Devletimiz ve Milletimizin huzuru, bekası, Milli Güvenliğimiz, bizim için çok kıymetlidir ve heba edilemez. Ülkemize yönelen tehditlere, sınırlarımızda himaye ve destek gören terör örgütlerine karşı meşru zeminde başlatılan Barış Pınarı Harekatını takdir ediyor ve Devletimizin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Teröre karşı her zaman olduğu gibi bugün de tek yürek ve ortak duruş sergiliyor ve teröre hizmet edenleri, destek olanları kınıyoruz. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun, ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - KONYA