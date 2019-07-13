Son Dakika Haberleri: Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette...
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Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette...

1 saat önce

Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz.

Altun:
Altun: " Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz."
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:18 Kaynak: AA
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