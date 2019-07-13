Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette...
1 saat önce
Altun: "Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:18 Kaynak: AA
Altun: " Amerika Birleşik Devletleri
'nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz."
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