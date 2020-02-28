Altun: "Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Altun: 'Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen... - Son Dakika

Altun: "Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen...

6 saat önce

Altun: "Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Altun:

Altun: "Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

Astana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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