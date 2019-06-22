Son Dakika Haberleri: Altun: Bir mektup üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları reddediyoruz
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Altun: Bir mektup üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları reddediyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun: Bir mektup üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları reddediyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrasındaki gelişmelere ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:23 
Abdullah Öcalan, Fahrettin Altun, Dünya
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