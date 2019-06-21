Son Dakika Haberleri: Altun: "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları...
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Altun: "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları...

1 saat önce

Altun: "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz.

Altun:
Altun: "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Politika
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