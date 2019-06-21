Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili sert açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN HER TÜRLÜ KİRLİ OYUNDAN, GİZLİ ORTAKLIKTAN UZAKTIR"

Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder.

Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.