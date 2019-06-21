Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili sert açıklama
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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili sert açıklama

53 dakika önce

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN HER TÜRLÜ KİRLİ OYUNDAN, GİZLİ ORTAKLIKTAN UZAKTIR"

Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder.

Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili sert açıklama
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Politika
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