Altun:  Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum - Son Dakika

Altun:  Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazeteye, 'gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haber' nedeniyle açtığı davayla ilgili, IPI tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum. IPI, anlattığı hikayede aşağıdaki hususları işine geldiği gibi gözardı etmiştir. Cumhuriyet gazetesi, 14 Nisan tarihinde eşim ve dört çocuğumla birlikte oturduğum evin fotoğraflarını yayımlamış, ikamet adresimizi afişe ederek hayatlarımızı tehlikeye atmıştır. Kamu görevlilerine yönelik meşru incelemelerin önemine inanan biri olmama rağmen, söz konusu haber, yalnızca gerçekleri çarpıtmakla kalmamış, aynı zamanda bireylerin şerefini, itibarını ve özel hayatını koruyan kanunlarımızı ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı.

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Bu sebeple, Türkiye'de tüm vatandaşların yapabileceği üzere, Cumhuriyet gazetesine bir tazminat davası açtığını belirten Altun, "Hak ve hürriyetlerime yönelik bu tür müdahalelere karşı kendimi sonuna kadar koruyacağım. Bu müdahaleler, ironik biçimde, basın özgürlüğü kisvesi altında yapılmaktadır. Basın özgürlüğü, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırma değil, kamu adına meşru inceleme yapılmasıyla ilgilidir" dedi.


Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altun:  Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:53 BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
01:03
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 02:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altun:  Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]