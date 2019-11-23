Son Dakika Haberleri: Altun: Bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir
Son Dakika Politika Altun: Bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir - Son Dakika

Altun: Bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin ortaya atılan yeni iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.

Altun: Bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin ortaya atılan yeni iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddialarına ilişkin ortaya atılan yeni iddialar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiğini" iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir. Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
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