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Altun: "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin...
6 saat önce
Altun: "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:14 Kaynak: AA
Altun: "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir."
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