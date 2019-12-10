Son Dakika Haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil"
Son Dakika Güncel Altun: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil' - Son Dakika

Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri Orhan Pamuk'a yönelik değil"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki, "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir.

Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki, " Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir." şeklindeki ifadelerin, Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını bildirdi.

Altun, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki ifadelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir." ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren ikiyüzlülüğe vurgu yapmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Orhan Pamuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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