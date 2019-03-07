Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okuduğu Şiiri Paylaştı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde okuduğu şiire ilişkin, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Siirt
mitinginde okuduğu şiire ilişkin, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter
hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bugünkü Siirt mitinginden video paylaşımında bulundu.
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın "Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar" ifadeleriyle hatırlattığı ve "Minareler süngü, kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız, müminler asker." dizelerini okuduğu şiirin videosunu yayımladı.
Altun paylaşımında, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:42 Kaynak: AA
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