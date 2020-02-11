Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini bildirdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti. Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" dedi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ettiği kaydederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."