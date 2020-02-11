Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti - Son Dakika
Son Dakika Politika Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti - Son Dakika

Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti

11 dakika önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti" dedi.

Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini bildirdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti. Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" dedi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ettiği kaydederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."


Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın kendisini yakmasına "Siyasi manevra" diyen AK Partili isme zehir zemberek sözler: Ahlaksızlık yapma

Son Dakika Haberleri
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 15:49:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altun: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi FETÖ topyekun Türkiye'yi işgal edecekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]