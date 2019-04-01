Altun: "Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon Konuşmasında İstanbul'la Alakalı Sayın Yıldırım'ın...
25 dakika önce
Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.
Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul
'la alakalı Sayın Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: AA
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