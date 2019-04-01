Son Dakika Haberleri: Altun: "Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon Konuşmasında İstanbul'la Alakalı Sayın Yıldırım'ın...

Altun: "Cumhurbaşkanımızın Bu Geceki Balkon Konuşmasında İstanbul'la Alakalı Sayın Yıldırım'ın...

25 dakika önce

Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

Altun:
Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: AA

İstanbul, Politika
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