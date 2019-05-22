Altun, Cumhurbaşkanlığı Muhabirleriyle İftarda Buluştu
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, Ankara
'daki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu.
Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gerçekleşen iftar programında sohbet ettiği Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin görüş ve taleplerini dinledi.
Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yenilenen basın kartları da ilk kez Cumhurbaşkanlığı muhabirlerine dağıtıldı.
Fahrettin Altun, bazı muhabirlere yeni basın kartlarını teslim etti. Twitter
hesabından da programa ilişkin paylaşımda bulunan Altun, "Özverili çalışmalarına yakından tanık olduğum Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle iftarda buluştuk. Hem mesleki hem de güncel konulara dair sohbet ettik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yenilenen basın kartlarınının dağıtımına da Cumhurbaşkanlığı muhabirlerimizle başladık." ifadelerini kullandı.
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