Son Dakika Haberleri: Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na Kutlama Mesajı

Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na Kutlama Mesajı

50 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup elemelerinde Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na Kutlama Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup elemelerinde Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından EURO 2020 elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

" Eskişehir'de coşkulu tribünler önünde güzel bir futbolla Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: AA

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