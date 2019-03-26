Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na Kutlama Mesajı
50 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup elemelerinde Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) grup elemelerinde Moldova
'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı
'nı tebrik etti.
Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından EURO 2020 elemeleri H Grubu ikinci maçında konuk etiği Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:
" Eskişehir
'de coşkulu tribünler önünde güzel bir futbolla Moldova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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