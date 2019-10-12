Son Dakika Haberleri: Altun'dan Arap Birliğine kınama
Son Dakika Politika Altun'dan Arap Birliğine kınama

Altun'dan Arap Birliğine kınama

46 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum.

Altun'dan Arap Birliğine kınama, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na karşı Arap Birliğinin yayınladığı bildiriyi kınadı.

"Bugün yayımladığı bildiride, ülkemizin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu 'işgal' olarak tanımlayan Arap Birliğini en sert biçimde kınıyorum." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs'ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen'de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz. Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi
11 kişinin öldüğü saldırıların yapıldığı Kamışlı'ya inen uçak böyle görüntülendi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:11:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altun'dan Arap Birliğine kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]