Son Dakika Haberleri: Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme
Son Dakika Güncel Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme

Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır.

Altun'dan Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:22 Kaynak: AA
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