Altun'dan Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin değerlendirme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasını, " Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

"Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz." ifadelerini kullanan Altun, DEAŞ ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.

Altun, Washington'daki bazı çevrelerin, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraştığını kaydetti.

Sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umduğunu ifade eden Altun, Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararının, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğine bir karar olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerinin altını çizen Altun, "Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır.

Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.