Altun'dan Beril Dedeoğlu İçin Başsağlığı Mesajı
5 dakika önce
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
'nun hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayımladığı taziye mesajında, "Kıymetli insan, değerli hocam çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:56 Kaynak: İHA
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