Son Dakika Haberleri: Altun'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel Altun'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Altun'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına yalanlama

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu bildirdi.

Altun'dan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu bildirdi.

Altun, yazılı açıklamasında son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz şekilde ortaya atılan iddianın medyada yoğun tartışmalara neden olduğuna işaret etti.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde veya başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmadığını, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalogun gerçekleşmediğini vurgulayan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği' iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir. Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz.

Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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