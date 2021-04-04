Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin (2) - Son Dakika

Altun'dan 'Bildiri' tepkisi: Haddinizi bilin (2)
04.04.2021 04:23
'103 HADSİZİN VERDİĞİ MESAJ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İletişim Başkanlığı'nın yanan ışıklarının olduğu bir fotoğrafla beraber, "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır.
'103 HADSİZİN VERDİĞİ MESAJ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İletişim Başkanlığı'nın yanan ışıklarının olduğu bir fotoğrafla beraber, "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" dedi.
Haber: ANKARA,
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