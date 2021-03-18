Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki Açıklaması
18.03.2021 23:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.
Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."
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